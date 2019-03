Il Punto Prelievi lascia il PalaPanini, nuova sede nella Polisportiva Modena Est

Il Punto Prelievi di Modena est cambia casa. Dallo scorso lunedì 4 marzo, il servizio si è trasferito presso la Polisportiva Modena Est in Viale dell'Indipendenza 25, lasciando così i locali all’interno del Palazzetto dello Sport – PalaPanini di Modena. La nuova sede, con accesso dall'ingresso posteriore della Polisportiva, è collocata al primo piano, raggiungibile comodamente con l'ascensore. I locali sono in uso alla Polisportiva, che li ha concessi in comodato gratuito all’azienda sanitaria. Sempre la Polisportiva Modena Est ha provveduto a effettuare le opere di risistemazione, adattando i locali alla nuova destinazione d’uso, con una spesa intorno ai 10mila euro che sarà completamente finanziata dall’Azienda USL di Modena.

Una nuova collocazione che fa variare di poco il tragitto che devono compiere i cittadini per effettuare i prelievi, migliorando invece gli ambienti e la loro accessibilità. Si tratta di un punto prelievi rivolto in particolare ai residenti nella zona est della città, un luogo di prossimità delle cure di base, per servizi sempre più vicini ai contesti di vita delle persone.

“Il Punto Prelievi – afferma l’assessora a Welfare e Sanità del Comune di Modena Giuliana Urbelli - rappresenta un servizio apprezzato e di grande rilievo, non solo sanitario, ma anche sociale, per i cittadini, specialmente anziani, per cui capillarità e vicinanza alla popolazione di riferimento risultano essenziali. Il trasferimento del servizio, che avviene nell’ambito del piano di riorganizzazione delle sedi socio sanitarie, in un punto molto frequentato e conosciuto, oltre che facilmente accessibile e raggiungibile con ogni mezzo di trasporto – continua Urbelli - conferma l’impegno assunto dall’amministrazione comunale con il Comitato cittadini Modena Est per individuare, insieme al Quartiere 2, una collocazione alternativa, condivisa e quindi realizzata grazie alla disponibilità dell’Azienda Usl e della Polisportiva che in tal modo vede per altro valorizzato il ruolo di presidio sociale di comunità svolto”.

Il Punto Prelievi di Modena Est, ad accesso su prenotazione, è aperto dal lunedì al sabato dalle 6,45 alle 8,15. Nel 2018 sono state quasi 7.000 le prenotazioni effettuate.