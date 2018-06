Nella Bassa attivato un sportello per chi è in cerca di baby sitter

Presso il Centro per le Famiglie di Mirandola è consultabile un elenco di baby sitter disponibili sul territorio dell'Area Nord, unione dei comuni della Bassa modenese. Si tratta di persone formate attraverso un corso gestito nella primavera/estate 2018 presso Esprit3 di Mirandola. In questo elenco sono specificate competenze, esperienze e disponibilità, funzionali a rispondere alle diverse esigenze familiari.

Le famiglie interessate possono rivolgersi gratuitamente al Centro per le Famiglie, consultare l'elenco, richiedere i nominativi delle baby sitter più rispondenti alle proprie esigenze. Il servizio di mediazione fra domanda e offerta è gratuito. Il rapporto di lavoro è gestito in piena autonomia fra le parti interessate.

Per informazioni contattare lo sportello Informafamiglie in via Castelfidardo 44 a Mirandola telefonando allo 0535/29677 o inviando una e-mail all'indirizzo centroperlefamiglie@unioneareanord.mo.it.