Guardia di Finanza, oggi celebrato anche a Modena il 246° della fondazione

Oggi, 23 giugno 2020, nella piazza d’armi della Caserma “G. Vaccari”, sede delle fiamme gialle modenesi, ha avuto luogo la celebrazione del 246° Anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza. Ha partecipato alla cerimonia anche il Prefetto Luigi Faloni.

Nel corso della breve cerimonia, improntata a doverosa sobrietà, il Prefetto ed il Comandante Provinciale, Col. t.ST Adriano D’Elia, hanno proceduto alla deposizione di una corona di alloro davanti alla targa dedicata al Brig. Giacomo Vaccari, medaglia di Bronzo al Valor Militare, caduto in servizio il 25 giugno del 1943, al quale è intitolata la caserma.

Dopo la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e dell’Ordine del Giorno Speciale del Comandante Generale della Guardia di Finanza - Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Zafarana, il Comandante Provinciale ha ringraziato il Sig. Prefetto, il quale ha espresso il proprio apprezzamento circa la professionalità delle Fiamme Gialle, sempre più indispensabile in un periodo come quello attuale per il mantenimento della sicurezza economico-finanziaria del territorio.