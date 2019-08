"Troppi infortuni sul lavoro", un agosto difficile a Modena

Per il territorio modenese il mese di agosto è stato finora particolarmente problematico per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro, con una crescita sensibile dei casi gravi, dovuti in particolare a cadute dall'alto. Sul tema è intervenuta la Cgil: Questo segnala, se ve ne fosse ancora bisogno, quali sono le criticità ed i problemi di cui è urgente occuparsi. Tutti sappiamo che queste sciagure derivano principalmente dal mancato rispetto delle regole, dalla poca formazione, dalla sottovalutazione dei rischi e dalle condizioni di precarietà del lavoro, in particolare negli appalti. Chi taglia i contributi Inail alle imprese è corresponsabile di queste disgrazie perché manda segnali equivoci e contraddittori al mondo del lavoro".

Il sindacato sottolinea dunque come, a prescindere dalle cause, si verifichino troppi incidenti sul lavoro: "La sicurezza deve tornare ad essere una priorità della politica e delle imprese. Si faccia al più presto chiarezza su quanto avvenuto e sia punito chi non ha eventualmente fatto rispettare le regole".

La Cgil esrpime poi solidarietà e auguri di pronta guarigione al lavoratore infortunato alla Centauo Spa di Limidi di Soliera, ultimo caso particolarmente serio in ordine di tempo.