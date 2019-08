Da Vignola alla finale di Miss Universe, Chiara Bertolini sogna in grande

Chiara Bertolini, 18enne di Vignola e studentessa in Scienze Umane, è finalista di Miss Universe Italy 2019 . Ha conquistato il pass nella finale che si è svolta nel suggestivo scenario dell’Acquapark Val d’Agri di Tramutola (Potenza). Circa duecento persone hanno salutato con applausi la sfilata della bella vignolese ed alcuni hanno assistito all’evento immersi nell’acqua delle piscine per combattere la calura estiva.

Chiara Bertolini, in vacanza nel Cilento dai parenti, ha dichiarato: "E' fantastico, da una settimana ho compiuto diciotto anni e tra una settimana sarò a Roma con le più belle ragazze d’Italia per partecipare alle Finali del Concorso di Bellezza più importante al Mondo. Ringrazio il bravo Manager Lino Miraldi che negli ultimi due anni mi sta facendo crescere nel campo della moda, Lui dice spesso che per alcuni tratti ricordo la romagnola Martina Colombari, spero di avere il suo successo nei prossimi anni. Dedico la vittoria a mia mamma, mia sorella e mia zia che mi hanno accompagnato in questa bella avventura . Le Finali di Roma che inizieranno sabato 17 agosto stravolgeranno un pò le mie vacanze prima di tornare a Modena per l'inizio della scuola e del campionato di calcio perchè lavoro allo stadio come hostess".

Adesso tutte le finaliste regionali si ritroveranno all’All Time Relais & Sport di Roma per preparare la finale che si terrà domenica 25 agosto nello Studio 1 di Cinecittà World e che poi verrà trasmessa su La5 domenica 1 settembre.