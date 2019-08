Miss Universe Italy 2019, la vignolese Chiara Bertolini in finale

Con la regia di “Edoardo l’Opinionista” ed il supporto economico del “Bar I Monelli” e di altri sponsor locali, in prima assoluta per Auletta, dopo il saluto del Sindaco Pietro Pessolano, è andata in scena l’ultima Selezione ufficiale per la Campania di Miss Universe Italy che ha dato vita ad uno spettacolo meraviglioso a tratti entusiasmante per il folto pubblico presente .

Questa la classifica finale della quarta tappa di Miss Universe Italy per il Tour della Campania e Basilicata : 1° posto per Chiara Bertolini 18 anni – Studentessa in Scienze Umane – di Vignola (Modena), 2° posto per Mirela Anghescu 21 anni – Studentessa in Estetica e Make-up di Agropoli (Salerno) , 3° posto per Teresa Tierno 19 anni – Studentessa e Ballerina – di Sant’Arsenio (Salerno) . Le tre Miss selezionate parteciperanno alla Finalissima campana di giovedi 8 agosto ore 21,30 - nel piazzale antistante il Bar Millenium di Ascea Capoluogo-che vedrà tra gli altri importanti ospiti la presenza dell’affascinante Erica De Matteis (Miss Universe Italy 2018) “scortata” dal Patron di Miss Universe Italy Marco Ciriaci. Le Finaliste per l’occasione vestiranno “gli Abiti delle Principesse” messi per l’occasione a disposizione dall’Atelier Bride Studio di Renata di Genio in via Ponte di Casalvelino .

La bella Chiara Bertolini in vacanza nel Cilento dai parenti molto emozionata ha dichiarato: "Ho partecipato per passare una serata diversa dalle altre, non immaginavo tra tante belle ragazze di vincere. Adesso sono molto felice e dedico la vittoria a mia mamma che mi ha accompagnato alla sfilata che adesso stravolgerà un pò le mie vacanze prima di tornare a Modena per l'inizio della scuola e del campionato di calcio perchè lavoro allo stadio come hostess".

“La Finale di giovedi prossimo sarà per Ascea e per tutto il Cilento l'Evento più importante dell'Estate 2019 dichiara l’Organizzatore e Responsabile del Tour di Campania e Basilicata – Lino Miraldi – per una notte Ascea Capoluogo si vestirà col vestito più bello e vedrà sfilare, tutte insieme, le più belle Modelle che ho selezionato durante questo emozionante Tour che mi ha fatto conoscere tanti nuovi amici . Sono fiducioso per le Finali nazionali di Roma e spero che almeno la metà delle Modelle selezionate possano entrare nel lotto delle 30 finaliste della Finalissima di Cinecittà World –che sarà trasmessa in TV su La 5 domenica 1 settembre –dove verrà eletta Miss Universe Italy 2019."