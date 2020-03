Guardia Medica, stop agli accessi diretti. Sarà necessario telefonare

Evitare gli assembramenti, soprattutto nei luoghi di assistenza sanitaria, è tra le più importanti regole di prevenzione per contenere la diffusione del Coronavirus. Proprio per questo, da oggi 6 marzo, non sarà più possibile accedere direttamente alle sedi di Continuità assistenziale (Guardia medica) della provincia di Modena per le visite ambulatoriali: il cittadino dovrà contattare telefonicamente la sede del Servizio di Continuità assistenziale più vicino a casa propria e seguire le indicazioni del medico, che valuterà se invitarlo a recarsi in ambulatorio (nelle sedi in cui è attivo), fornire un consulto telefonico o se invece si rende necessario effettuare una visita domiciliare.

Stessa modalità operativa sarà adottata anche negli ambulatori "dei codici bianchi" e quelli gestiti dalle cooperative nei Distretti di Modena, Castelfranco, Mirandola e Carpi. Fuori dalle sedi sono stati disposti cartelli informativi per i cittadini con i numeri di riferimento.

Alla pagina dedicata del portale AUSL i numeri di telefono delle sedi di Continuità assistenziale: www.ausl.mo.it/guardiamedica