Problemi per la sicurezza, chiuso Ponte Vecchio a Finale Emilia

Ancora problemi per il Ponte Vecchio di Finale Emilia. E' infatti emerso da una articolata relazione del Prof Nuti, professore ordinario di Tecnica delle Costruzioni dell'Università di Roma, che ha ricevuto l'incarico professionale per la progettazione definitvo-esecutiva relativa al miglioramento del comportamento statico delle strutture del Ponte Vecchio, che l'infrastruttura non dà garanzie sufficienti di sicurezza per mantenerlo transitabile con qualsiasi livello di carico.

Pertanto da questa mattina è stato dato ordine di predisporre la chiusura nel più breve tempo possibile, con un'ordinanza urgente firmata dal sindaco finalese Sandro Palazzi.

Seguiranno nei prossimi giorni indagini suppletive ancora più accurate per verificare meglio lo stato di degrado del ponte e, nello stesso tempo, programmare i lavori per la sua riapertura, che ora è ancora prematuro stabilire.

Il ponte era già stato chiuso alla fine del 2017 e riaperto nel gennaio di due anni fa dopo aver superato le prove di carico.