Assemblea sindacale, chiusura anticipata per l'Anagrafe

Martedì 14 gennaio, per consentire agli operatori di prendere parte a una assemblea sindacale in programma dalle 11.30 alle 13.30, gli uffici dei servizi demografici di via Santi 40, dove ha sede l’anagrafe, chiuderanno al pubblico alle ore 11. Lo stesso accadrà per lo sportello anagrafico del Quartiere 2 di via Nonantolana 685/S.

All’anagrafe centrale di via Santi 40 gli appuntamenti già presi saranno rinviati in accordo con gli interessati, che saranno contattati dagli uffici.

L'ufficio Elettorale sarà regolarmente aperto, anche per le tessere elettorali in vista delle elezioni regionali del 26 gennaio, negli orari usuali: da lunedì a sabato 8.30 - 12.30; giovedì anche al pomeriggio 14 - 18.

Resteranno aperti gli Uffici di Stato civile e di Polizia Mortuaria, per le denunce di nascita o di morte.