Un giorno di chiusura anticipata per gli sportelli dell'Anagrafe di via Santi

Mercoledì 29 maggio, per consentire agli operatori di prendere parte ad attività di formazione del personale, gli uffici dei servizi demografici di via Santi 40, dove ha sede l’anagrafe centrale, chiuderanno al pubblico alle 11 (l’apertura è come sempre alle 8.30). Il mercoledì è giorno di chiusura per gli sportelli anagrafici dei Quartieri.

L’Anagrafe centrale di via Santi 40 apre al pubblico da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 12.30, e al giovedì anche al pomeriggio dalle 14 alle 18.

I biglietti eliminacoda vengono emessi al mattino fino alle 11 e il giovedì pomeriggio fino alle 17. I biglietti per le carte d’identità elettroniche con motivi di urgenza si emettono al mattino fino alle 11 e giovedì pomeriggio fino alle 15.30.

Informazioni al tel. 059 2032077 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, oppure online sul sito del Comune (www.comune.modena.it/anagrafe ).