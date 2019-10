Bombe a mano rinvenute in un canale, chiude la Provinciale 7 a Concordia

A Concordia dal pomeriggio di martedì 15 ottobre è stata chiusa al transito la strada provinciale 7, oltre l’abitato di Vallalta, con il traffico che viene deviato su strada Ponte Bizzarro. Il provvedimento è stato deciso in conseguenza della chiusura in territorio mantovano, sempre nel pomeriggio, della strada provinciale 45, a causa del ritrovamento di ordigni bellici inesplosi.

Si tratta di due bombe a mano, probabilmente risalenti alla seconda guerra mondiali, rinvenute in un canale irriguo. Il ritrovamento è avvenuto nel territorio di San Giacomo delle Segnate, dove è stata chiusa anche la Provinciale 45 mantovana.

I veicoli in transito sulla strada comunale via Confine potranno dirigersi solo verso sud, in direzione di Concordia. La chiusura prosegue mercoledì 16 ottobre fino alla conclusione delle operazioni di disinnesco a cura del personale incaricato dalla Provincia di Mantova.