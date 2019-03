Agenzia delle Entrate, la sede di Sassuolo cessa l'attività dal 1 aprile

Dal prossimo 1° aprile l’Ufficio territoriale di Sassuolo non sarà più operativo. I contribuenti, in continuità con i servizi già erogati, possono rivolgersi allo sportello, in via Santa Caterina n. 36, a Fiorano Modenese, per i servizi essenziali (es. rilascio di partita Iva, codice fiscale, tessera sanitaria, assistenza su comunicazioni di irregolarità, registrazione di atti e contratti di locazione, ricezione documenti, abilitazione ai servizi telematici).

Per gli altri servizi, l’ufficio di riferimento è l’Ufficio territoriale di Modena, da cui lo sportello dipende. Per i nuovi contratti dal 1° aprile cambia anche il codice ufficio, che diventa TGU. La chiusura rientra in un più generale piano di efficientamento della presenza territoriale, per ridurre i costi di gestione e investire le risorse disponibili in base alle esigenze effettive degli utenti.

Orari di apertura dello sportello decentrato e contatti. Lo sportello è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8:45 alle 12:45, martedì e giovedì anche dalle 14:30 alle 16:30. Questi i recapiti: tel. 059/8393111; fax 059/8393528; e-mail dp.Modena.utModena.FioranoModenese@agenziaentrate.it .