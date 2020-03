 Guardia medica, chiuse temporaneamente le sedi di Sestola e Lama Mocogno

Per far fronte alle necessità legate alla gestione dell’emergenza coronavirus e garantire la sicurezza di pazienti e operatori, da domani saranno chiuse le sedi della Continuità assistenziale (Guardia medica) di Sestola e Lama Mocogno.

I medici di quelle sedi saranno trasferiti, nei medesimi giorni e orari, rispettivamente a Fanano e Pavullo, e saranno reperibili ai seguenti numeri:

Fanano: 0536 309552

Pavullo: 0536 309720

L’Azienda USL ricorda che non è più possibile accedere direttamente a nessuna delle sedi di Continuità assistenziale (Guardia medica) della provincia di Modena per le visite ambulatoriali: il cittadino dovrà contattare telefonicamente la sede del Servizio di Continuità assistenziale più vicino a casa propria e seguire le indicazioni del medico, che valuterà se invitarlo a recarsi in ambulatorio (nelle sedi in cui è attivo), fornire un consulto telefonico o se invece si rende necessario effettuare una visita domiciliare.

Tutti i recapiti delle diverse sedi alla pagina dedicata www.ausl.mo.it/guardiamedica