Prove di carico, domenica mattina chiudono due cavalcavia

Riprendono domenica 1 settembre, con gli interventi sui cavalcavia di via d’Avia sud e di strada Cavezzo, le prove di carico sui ponti e i cavalcavia programmate nel piano di monitoraggio e manutenzione periodici del Comune di Modena per controllare le condizioni delle infrastrutture e lo stato di rispondenza ai requisiti per i quali sono stati progettati.

Domenica 1 settembre, a partire dalle 7.30, le due prove di carico previste si svolgono a Baggiovara: il primo a essere interessato sarà il cavalcavia di via D’Avia sud, sulla tangenziale Mistral. L’intervento prevede la chiusura al traffico della strada dall’incrocio con via Fonte san Geminiano est a quello con via Campagna. Terminata la prima prova, e riaperta la struttura, i tecnici del settore Lavori pubblici del Comune si sposteranno in strada Cavezzo, a Baggiovara, sul cavalcavia della tangenziale Modena-Sassuolo, dove, anche in questo caso, è prevista la sospensione della circolazione segnalata alle intersezioni tra via Da Porto sud e via Don Franchini (già nel comune di Formigine).

Sul posto saranno collocate la segnaletica di preavviso interruzioni e le indicazioni per i percorsi alternativi. Le prove, salvo imprevisti, termineranno entro le ore 12.

La prova consiste nel caricamento dei cavalcavia con masse statiche di peso variabile a seconda della lunghezza della campata, due mezzi del peso di 40 tonnellate ciascuno nel caso di strada Cavezzo e quattro per il cavalcavia di via D’Avia sud. Verrà effettuata una prima lettura a ponte scarico; in seguito verranno posizionati per circa un’ora i mezzi, per poi sgomberarli e fare una seconda lettura misurando la deformazione subita dall’infrastruttura. L’operazione verrà ripetuta più volte per prendere misurazioni successive fino alla fine della prova.

Nell’ambito del piano di monitoraggio, nei mesi di novembre e dicembre 2018 sono state eseguite prove di carico sul ponte dell’Uccellino, sul Ponte Alto, sui cavalcaferrovia Cialdini e Menotti, sui cavalcavia delle vie Fossa Monda e Divisione Acqui, La Marmora e Nonantolana e sul sottopasso di via Respighi. Nell’ambito del secondo stralcio, iniziato domenica 17 marzo, sono stati controllati il cavalcatangenziale di via Barchetta, i cavalcavia della Madonnina, di via Cimitero San Cataldo, San Geminiano, di via Virgilio, via Albareto e via Bertola, il cavalcaferrovia Mazzoni e il sottopasso di via Divisione Acqui. Tutte le prove hanno dato esito positivo.

Il piano di monitoraggio periodico delle condizioni di ponti, cavalcavia, cavalcaferrovia, ponti pedonali e ciclabili di competenza comunale, avviato già dal 2014, è strutturato con un gruppo di lavoro, composto da un ingegnere e quattro geometri, che effettua costantemente rilievi fotografici e prove tecniche, al fine di programmare eventuali interventi.