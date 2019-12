Servizio Anagrafe, gli sportelli dei Quartieri chiudono per le feste

Il servizio anagrafico nei quattro quartieri di Modena sarà sospeso per il periodo delle festività natalizie e di fine anno da lunedì 23 dicembre 2019 fino a lunedì 6 gennaio 2020 compreso. Sarà normalmente aperta, invece, la sede centrale dell’Anagrafe ai Servizi demografici in via Santi 40.

Gli sportelli anagrafici dei Quartieri riapriranno quindi progressivamente secondo gli orari consueti: martedì 7 gennaio dalle 8.30 alle 12.30 al Quartiere 2 (via Nonantolana 685); mercoledì 8 dalle 8.30 alle 12.30 al Quartiere 3 (via Don Minzoni 121); giovedì 9 dalle 8.30 alle 12.30 al Quartiere 1 (piazzetta Redecocca 1); venerdì 10 gennaio è di nuovo aperto dalle 8.30 alle 12.30 al Quartiere 3, mentre lo sportello anagrafico del Quartiere 4 in via Newton 150/b riaprirà negli stessi orari lunedì 13 gennaio.

Informazioni online sul sito web (www.comune.modena.it/anagrafe ) o telefoniche al numero 059 2032077 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11.