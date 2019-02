Livelli dei fiumi in crescita, chiudono i ponti di Modena e via Emilia Est

Vengono chiusi al traffico dalle 7 di oggi Ponte Alto a Modena e ponte dell'Uccellino tra Modena e Soliera, entrambi sul fiume Secchia, e nella notte è stato chiuso anche il ponte di via Curtatona sul torrente Tiepido. Il livello del fiume Secchia, infatti, sta superando la cosiddetta soglia 2 che prevede appunto la chiusura precauzionale delle infrastrutture, come preannunciato ieri. Il fiume Panaro ha già superato nella notte la soglia 2 ma ciò non comporta chiusura di ponti.

Alle 9.30 è stata chiusa anche via Emilia Est, nel tratto compreso tra Viale Caduti sul Lavoro e strada Scartazza.

La Provincia, nel frattempo, ha provveduto a sospendere la circolazione sul ponte vecchio di Navicello, tra Modena e Nonantola, per i livelli raggiunti dal fiume Panaro.

Dal primo pomeriggio di ieri si sono già registrate piogge intense sui comuni del crinale che hanno interessato l’alto bacino idrografico del fiume Secchia e del fiume Panaro. Si sono misurati 115 mm di pioggia al Lago Scaffaiolo 115 mm, 40 mm a Pievepelago, 85 mm al Passo delle Radici. Le precipitazioni continueranno per tutta la giornata e fino alle prime ore di sabato 2 febbraio con intensità massime che si registreranno tra le 20.00 e le 24.00. Il contemporaneo scioglimento della neve determinerà la formazione di un colmo di piena che sta interessando i tratti non arginati di Secchia e Panaro tra le 22.00 di ieri e le prime ore di sabato. Solo verso le prime ore di oggi la piena sta interessando i tratti a valle della città di Modena.

È attivo il Coc, il Centro operativo comunale, con compiti sulle funzioni di pianificazione, volontariato, strutture operative locali e viabilità, mentre è stato attivato anche il "Servizio di Piena” dell’Agenzia regionale e la Sala operativa unica integrata al Centro unificato di protezione civile di Marzaglia.