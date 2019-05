Lavori allle Poste di Castelvetro, arriva l'ufficio mobile

Poste Italiane comunica che da lunedì 13 a sabato 25 maggio l’ufficio postale di Castelvetro di Modena resterà chiuso per consentire lavori di ristrutturazione. Per garantire ai cittadini tutti i servizi postali e finanziari, sarà disponibile nel piazzale antistante un ufficio postale mobile, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35. L’ufficio postale di Castelvetro riaprirà nella sede di Via Palona a partire da lunedì 27 maggio con i consueti orari.