Circolazione interrotta per lavori, un mese di chiusura per stradello Capitani

Su stradello Mauro Capitani la circolazione stradale rimarrà sospesa dal 28 ottobre al 30 novembre, eccetto residenti e persone dirette alle attività produttive, per consentire i lavori in corso di realizzazione di una barriera integrata antirumore e di sicurezza lungo la tangenziale Pirandello all’altezza della via.

La barriera, i cui lavori verranno conclusi entro l’anno, sarà lunga 120 metri e, nel tratto antistante il fabbricato di strada Capitani 40, sarà realizzata con una fascia centrale trasparente per uno sviluppo di circa 60 metri. L’altezza minima sarà di 5 metri, con in sommità un elemento diffrattore per massimizzare l’isolamento acustico. Visti gli spazi ristretti che non consentono di affiancare alla barriera antirumore il guard-rail per la sicurezza, la barriera sarà integrata, adatta a svolgere entrambe le funzioni, a margine della carreggiata e senza interferire con la proprietà privata adiacente. Nel tratto di tangenziale interessato, la barriera antirumore sul lato cittadino è già esistente, la realizzazione di quella sul lato periferia completa l’intervento.

I lavori, per un valore di 600 mila euro, sono finanziati da RFI sulla base dell’Accordo di programma siglato con l’Amministrazione. Il progetto è stato redatto in base alla Valutazione di impatto acustico eseguita nell’ambito del progetto esecutivo per il raddoppio della linea ferroviaria Modena-Soliera e la rilocazione della linea storica Milano-Bologna in territorio modenese.