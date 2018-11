Trasloco di alcuni uffici, mercoledì chiude l'Anagrafe di Modena

Resteranno chiusi al pubblico, nella giornata di mercoledì 14 novembre, gli uffici dell’Anagrafe centrale di via Santi 40. La chiusura è resa necessaria per consentire lo spostamento di alcuni uffici al terzo piano, sempre nello stesso palazzo, e di altri che si spostano invece al piano terra.

Gli appuntamenti delle carte di identità, previsti per mercoledì 14, in accordo con gli interessati, sono stati anticipati a lunedì 12 pomeriggio.

Funzioneranno invece regolarmente gli uffici Elettorale e Polizia Mortuaria con accesso dalla portineria di via Santi 40.

Dopo il trasloco da giovedì 15 novembre saranno aperti al terzo piano i servizi su appuntamento dello Stato Civile relativi al giuramento per la cittadinanza italiana; la richiesta di cittadinanza dei diciottenni ed ex cittadini o discendenti da avi italiani; la trascrizione degli atti di stato civile o la loro correzione; la trascrizione del decreto di cambio di cognome e nome; divorzi; separazioni e atti di modifica dei patti relativi; le riconciliazioni in materia di matrimoni; le disposizioni anticipate di volontà (Dat); il riconoscimento dei figli. Inoltre, saranno ricevuti i cittadini interessati all'iscrizione nell'anagrafe dei residenti all'estero (Aire).

Resta al piano terra, attiguo alla sala anagrafe, l'ufficio che riceverà per appuntamento per il rilascio degli estratti di stato civile e i certificati plurilingue. Gli uffici dell'Anagrafe che si spostano al terzo piano non sono uffici aperti al pubblico ma svolgono solo attività di back-office.