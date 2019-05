Cavalcavia sulla tangenziale, due chiusure anche la prossima domenica

Sono due le prove di carico sui cavalcavia in programma per domenica 5 maggio: l’intervento si svolgerà a partire dalle 7 sul cavalcavia di via D’Avia sud, sulla tangenziale Mistral. Terminata la prima prova, e riaperta la struttura, i tecnici del settore Lavori pubblici del Comune di Modena si sposteranno in strada Cavezzo, a Baggiovara, sul cavalcavia della tangenziale Modena-Sassuolo.

Nel corso delle prove di carico la circolazione sarà sospesa nei tratti interessati. Nel dettaglio, via D’Avia sud sarà chiusa al traffico dall’incrocio con via Fonte san Geminiano est a quello con via Campagna, mentre in strada Cavezzo il traffico sarà sospeso tra via Da Porto sud e via Don Franchini (già nel comune di Formigine). Sul posto saranno collocati la segnaletica di preavviso interruzioni e le indicazioni per i percorsi alternativi. Le prove termineranno entro le ore 14.

Le prove di carico sono programmate nel piano di monitoraggio e manutenzione periodici del Comune per controllare le condizioni delle infrastrutture e lo stato di rispondenza ai requisiti per i quali sono stati progettati.