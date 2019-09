Chiusura del parcheggio di Largo Sant'Agostino, parte la sperimentazione

L’aumento delle aree pedonali in centro storico, previsto dal Pums, il Piano urbano della mobilità sostenibile, comincia da largo Sant’Agostino con una sperimentazione che prend eil via domenica 22 settembre, in occasione della conclusione della Settimana della mobilità sostenibile e in coincidenza con la Giornata europea del Patrimonio. La chiusura, solo domenicale, alle auto sarà ripetuta anche domenica 29 settembre, in concomitanza con le iniziative di Modena smart life.

Come spiega l’assessora all’Ambiente e Mobilità sostenibile Alessandra Filippi, “l’intento, in linea con il Pums e gli obiettivi del Piano per la qualità dell’aria della Regione, ma anche con la volontà di valorizzare contesti storici di rilievo come, appunto, Sant’Agostino, è proseguire la sperimentazione rendendo pedonale la piazza per una domenica al mese fino alla prossima primavera per poi verificare come è andata e valutare un’eventuale estensione”.

Domenica 22 settembre sono diverse le iniziative in programma nei Musei civici, alla Galleria estense e ad Ago, gli istituti culturali che affacciano su largo Sant’Agostino e che allestiranno un salotto in piazza (con particolare attenzione a non disturbare le funzioni religiose in corso nella chiesa di Sant’Agostino).