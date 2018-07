Manutenzione e riordino delle collezioni, chiusura estiva per i Musei Civici

Le sale espositive dei Musei civici di Modena, al terzo piano di Palazzo dei Musei in largo Sant’Agostino, saranno chiuse al pubblico per lavori di manutenzione e riordino delle collezioni da lunedì 16 luglio. Riapriranno ai visitatori gratuitamente dal giorno di Ferragosto, martedì 15 agosto, con il consueto orario: da martedì a venerdì dalle 9 alle 12 (con possibilità di apertura pomeridiana per gruppi di minimo 20 persone, su prenotazione al tel. 059 2033100); sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; chiuso nei lunedì non festivi.

Il Palazzo dei Musei, inoltre, tenendo conto degli orari ridotti degli istituti ospitati nel complesso, osserverà un orario ridotto di apertura in alcune giornate di luglio e agosto. Nel dettaglio, domenica 22 e domenica 29 luglio aprirà dalle 13.30 alle 19.30; lunedì 6 agosto l’orario del Palazzo sarà dalle 7.30 alle 18, domenica 12 agosto dalle 13.30 alle 19.30, lunedì 13 agosto dalle 7.30 alle 14.

Gli orari soliti di apertura del Palazzo dei Musei sono da lunedì a venerdì ore 7.30-19.30; sabato ore 8-19.30; domenica ore 9.45 - 19.30 (la prima domenica del mese apertura ore 8,30, fino al 15 settembre apertura alle 13.45).

La Caffetteria dei Musei fino al 29 luglio chiude il sabato pomeriggio e la domenica; quindi chiuderà per ferie fino al 12 agosto.