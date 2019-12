L'ufficio Pubblicità e Affissioni chiude due giorni e trasloca in via Ungaretti

L'Ufficio Ica, gestore dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni oltre che gestore del canone Passi Carrabili per conto del Comune di Modena, rimarrà chiuso al pubblico lunedì 30 e martedì 31 dicembre 2019 per consentire le attività di trasloco nella nuova sede di via Ungaretti 20 a Modena, dove l'ufficio aprirà da giovedì 2 gennaio 2020.

Da giovedì 2 gennaio l’ufficio Ica nella nuova sede osserverà i consueti orari: lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18, martedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.15 alle 17.15, venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

L’ufficio Ica risponde al numero di telefono 059 395814