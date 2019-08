Piazza Grande, l'URP chiude per il ponte di Ferragosto

Nella settimana di Ferragosto l’Urp del Comune di Modena, l’Ufficio relazioni con il pubblico che ha sede in piazza Grande al piano terra del Municipio, è regolarmente aperto da lunedì a mercoledì dalle 9 alle 13. Chiuso il giorno di Ferragosto e venerdì 16 agosto.

L’ufficio riapre lunedì 19 agosto: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13, al giovedì orario continuato dalle 9 alle 18. Per informazioni: tel. 059/203.12.

L’Urp rappresenta un punto di incontro tra istituzioni e cittadino e per chiedere informazioni è possibile utilizzare anche il format disponibile on line sul sito del Comune: www.comune.modena.it/il-comune/urp.

Mentre per le segnalazioni di problemi (dall’esigenza di manutenzione di edifici o dell’illuminazione pubblica, ai disagi per la viabilità fino a situazioni di possibile degrado) è possibile utilizzare “Segnala_MO”, il servizio del Comune del sistema regionale Rilfedeur che permette ai cittadini di inviare segnalazioni geolocalizzate via web oppure attraverso l'App Rilfedeur (Android e IoS). On line si trova a questo indirizzo: www.comune.modena.it/segnala-mo.

Per segnalazioni urgenti che potrebbero pregiudicare la sicurezza di persone o cose e che richiedono un intervento immediato è necessario contattare la sala operativa della Polizia Municipale: tel. 059/20314.