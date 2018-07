Ciclabile Modena-Vignola. Al via i lavori per rifare la staccionata, chiusura temporanee

Sono partiti in questi giorni i lavori di rifacimento e manutenzione della staccionata in legno lungo la pista ciclabile Modena-Vignola, nel tratto nel comune di Modena a fianco della via Gherbella. Per consentire l'intervento, a partire da giovedì 12 luglio saranno possibili temporanee interruzioni della circolazione in alcuni brevi tratti della pista ciclabile.

L'intervento, realizzato dalla Provincia con un investimento di circa 40 mila euro, riguarda tutto il tratto lungo 800 metri, dove la staccionata ha ceduto in diversi punti. Nell'ambito dei lavori, che proseguono tutto i mese di luglio, sono previste anche le verifiche sul ponticello del torrente Grizzaga. Realizzata dalla Provincia e inaugurata nel 2001, la ciclabile da Modena a Vignola figura tra i percorsi ciclabili più frequentati dai ciclisti soprattutto nel fine settimana.

Si snoda sull'antico percorso della ferrovia dimessa: parte da Vaciglio, affianca la via Gherbella fino a S.Donnino, per entrare nella campagna che circonda S.Vito e raggiungere Castelnuovo Rangone; da qui, superata l'antica stazione ferroviaria completamente recuperata, prosegue fino a Spilamberto affiancando la strada provinciale 16, attraversa il centro cittadino per raggiungere Vignola.