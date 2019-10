Città dei Motori: Luigi Zironi è il nuovo Presidente

Città dei Motori, l’associazione che riunisce i comuni del Made in Italy motoristico, ha un nuovo Presidente.

Si tratta di Luigi Zironi, Sindaco di Maranello che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai rappresentanti dei comuni soci convocati in assemblea a Roma nella sede nazionale ANCI.

“E’ un onore per me guidare l’associazione che da alcuni anni si fa interprete nel nostro Paese delle eccellenze motoristiche- afferma Zironi- Il mondo dei motori, diverso e variegato, è in continua evoluzione: oggi più che mai le sfide sono sempre più complesse. L’attenzione all’ambiente, lo sviluppo delle nuove tecnologie, la promozione turistica dei territori, l’impegno all’educazione e alla sicurezza stradale sono sicuramente tra i temi all’ordine del giorno su cui vogliamo continuare a lavorare, mettendo in rete persone, risorse e competenze”.

Dopo la presentazione dei programmi dei candidati si è aperta un’ampia discussione con gli interventi, tra gli altri, anche quelli di Roberto Dall’Oca Sindaco di Villafranca di Verona, di Alessandra Dini Vice Sindaco di Noale (VE), di Lucia Bursi Presidente onorario di Città dei Motori, di Eugenio Leone (Pontedera), Stefania Scannella (Pratola Serra) Carlo Cerrito (Piedimonte San Germano) Giovanni Bertugli (Modena) e Andrea Carra (Varano de’ Melegari). All’assemblea presenti inoltre il Sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano, gli assessori Vincenzo Menna (Atessa) e Marco Recati (Scarperia e San Piero), Matteo Piantanida (Samarate). Zironi, 45 anni, sposato, laureato in Scienze Politiche, è Sindaco di Maranello dal 9 giugno 2019.