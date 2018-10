L’associazione “Cittadinanzattiva” di Castelfranco Emilia in visita alla Guardia di Finanza

L’associazione “Cittadinanzattiva” di Castelfranco Emilia, associazione di promozione sociale che ha sedi su tutto il territorio nazionale, in data odierna ha visitato il Comando Provinciale di Modena. Ad accoglierli il Comandante Provinciale, Colonnello Adriano D'Elia.

L’iniziativa promossa dall’associazione ha lo scopo di consentire ai cittadini di intraprendere un percorso conoscitivo delle principali Istituzioni presenti sul territorio. Nel corso dell’incontro, il Comandante Provinciale ha illustrato i compiti e le attività svolte dal Corpo – evidenziando lo sforzo profuso a tutela della sicurezza economico-finanziaria dei cittadini e dell’economia legale – rispondendo poi ad alcune domande degli ospiti. Il presidente dell’Associazione Romano Ansaloni oltre a complimentarsi per la consueta vicinanza alla cittadinanza mostrata dal Corpo ha lodato il lavoro svolto dalla Guardia di Finanza a tutela dell’economia legale evidenziando l’importanza dell’attività svolta in un momento storico caratterizzato da sfide delicate in cui il Corpo costituisce una preziosa risorsa per la crescita del Paese.

A margine dell’incontro i componenti dell’Associazione si sono intrattenuti in visita presso alcuni uffici in uso ai Reparti alla sede (Comando Provinciale, Nucleo di Polizia Economico Finanziaria e Gruppo).