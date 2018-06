Classifica sull'informazione online, Citynews supera il Corriere della Sera

E' un successo di cui andare fieri. Nella nuova classifica dell'informazione online basata sui dati sull'audience forniti da comScore - multinazionale statunitense delle misurazioni su Internet - il gruppo editoriale Citynews balza al secondo posto, superando il Corriere della Sera. Come riporta primaonline.it, Repubblica si conferma al primo posto con oltre 23 milioni di visitatori unici, malgrado un calo del 7% rispetto a marzo. Il Corriere della Sera, in calo del 14%, perde invece la seconda posizione, conquistata come detto da Citynews (20 milioni 670mila visitatori contro i 20 milioni 488mila del Corriere).

Un risultato che premia il lavoro condotto in questi anni dal gruppo di Luca Lani e Fernando Diana, che oggi conta 45 quotidiani locali online in altrettante città, più la testata nazionale Today.it e quella internazionale Europa.Today.it, per un totale di 250 giornalisti tra dipendenti e freelance.

Aprile 2018 è stato un mese di successo, in particolare, per la testata nazionale del gruppo Citynews. Today.it ha fatto registrare numeri da capogiro: 8.168.988 visitatori unici, 18.747.764 "sessioni", 28.454.665 di pagine viste. Raccogliamo con enorme soddisfazione questi dati. Sei anni fa (era il marzo del 2012), quando siamo nati, era davvero difficile poter pensare di raggiungere questi numeri. Non ci fermiamo qui, perché il vostro seguito crescente è una continua esortazione a fare di più, a fare meglio. Continueremo a raccontarvi in tempo reale le complesse realtà della politica, dell'economia, della cronaca, degli esteri, del mondo rosa e degli spettacoli, con la passione e l'onestà che in questi anni non sono mai mancate e consapevoli del ruolo e delle responsabilità che abbiamo nei vostri confronti.

Ad ogni singolo lettore va il grazie della redazione di ModenaToday e di tutto il nostro gruppo.