Class action contro il "cartello" dei camion, CNA-Fita ottiene il premio "Antitrust 2017"

CNA-Fita riceverà il primo premio Antitrust 2017 – riservato alle associazioni di imprese - assegnato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per essersi maggiormente distinta nella diffusione dei valori della concorrenza e nella tutela dei diritti dei consumatori tra tutte le associazioni di imprese. Si tratta di un riconoscimento legato alla campagna risarcitoria in favore dell’autotrasporto danneggiato dal cartello dei camion, che ha permesso ad oltre 3.000 imprese, di cui 2.000 imprese monoveicolari, di reclamare il loro diritto al risarcimento del danno contro il cartello dei costruttori di autocarri, che rappresentano i più grandi gruppi industriali al mondo.

Il premio dell’Autorità testimonia la bontà del progetto ed è un’incoraggiante segnale di vicinanza delle Istituzioni, che si sono schierate a fianco della CNA Fita nella lotta ai cartelli e nella difesa delle piccole e medie imprese italiane.

“Il nostro territorio ha avuto un ruolo importante in questa battaglia, visto che a Modena hanno aderito qualcosa come oltre 700 automezzi, per un indennizzo complessivo a favore delle imprese locali superiore ai 55 milioni di euro”, commenta Gianni Righetti, presidente di Fita CNA Modena.

“Siamo estremamente soddisfatti per questo alto riconoscimento, un riconoscimento che premia l’impegno profuso a tutela delle nostre imprese, che avranno la possibilità di recuperare, senza aver avuto bisogno di anticipare alcuna spesa legale, il danno subito per un’azione di cartello dei grandi produttori di camion che ha determinato sovrapprezzi medi stimabili intorno al 20% del valore dei veicoli”.