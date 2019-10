Classifica sulla criminalità, Modena sale in 16° posizione

Modena scala la classifica generale della criminalità passando dalla 17° posizione del 2018 alla 16° del 2019. A rivelarlo è il Sole 24 ore nella sua classifica annuale delle province che fotografa le denunce registrate relative al totale dei delitti commessi in una provincia.

Osservando più nel dettaglio i crimini un dato che fa preoccupare per la sua incisività è quello relativo agli omicidi volontari consumati. Se l’anno scorso Modena era in 90esima posizione, con 1,1 denunce per 100.000 abitanti, nel 2019 la situazione è decisamente cambiata passando al 20° posto.

Anche i furti in abitazione vanno peggiorando portando la nostra provincia a fare un salto di ben nove posizioni ( 13° posto nel 2018 alla 4° del 2019).

Aumentano anche i furti con strappo, conosciuti anche come scippi. Questo tipo di reato passa dalla 92 esima posizione (0,6 denuncie per 100.000 abitanti) alla ben peggiore 13esima posizione (con 31,6 denunce per 100.000 abitanti)

Decisamente migliorata invece la situazione per quanto riguarda i furti di autovetture che vede la provincia di Modena passare dal podio della terza posizione alla 60°; e il traffico e consumo di stupefacenti. In questo caso Modena scende notevolmente la graduatoria passando dal 9° posto in classifica al 68°.

In generale la situazione della criminalità sul nostro territorio, salvo eccezione di particolari reati quali incendi, truffe e frodi informatiche, il reato di usura che registrano tutte un lieve calo rispetto ai dati del 2018, è in graduale peggioramento.