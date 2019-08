Cultura e turismo, la classifica del Sole 24 Ore non sorride a Modena

La 57ª posizione in Italia sui temi della cultura, del turismo e più in generale del tempo libero non può che lasciare l'amaro in bocca a Modena. Eppure i dati pubblicati dal Sole 24 Ore nella ormai tradizionale classifica dei territori italiani parlano chiaro: Modena naviga in una anomima zona di metà classifica, senza far registrare nessun punteggio realmente significativo. A pesare in termini negativi sono in particolare i capitoli relatimi alla densità e all'offerta turistica, da sempre un tema sottovalutato in un territorio che avrebbe in realtà moltissimo da offrire.

I recenti dati sulla crescita del turismo fanno ben sperare e testimoniano che i primi passi sono stati mossi - dopo anni di immobilismo - ma la classifica del quotidiano economico certifica al tempo stesso che il gap con altri territori è molto elevato e non facile da colmare. La classifica ha preso in esame - in termini quantitativi ovviamente - dodici diversi indicatori: proprio quelli relativi al turismo fanno segnare le performance peggiori sotto la Ghirlandina.

Modena è 67ª per densità turistica e addirittura 79ª per tempi di permanenza medi nelle strutture ricettive. Posizioni basse anche per quanto riguarda la presenza di agriturismi (65ª) ed il numero di ristoranti e bar ogni 100mila abitanti (65ª): come detto, gli indicatori sono meramente quantitativi, non a caso qualcuno potrebbe obiettare che in termini di qualità della ristorazione le classifiche a cui Modena è abituata sono ben altre.

Le cose vanno un po' meglio invece sotto il profilo dell'offerta e della fruizione culturale. Il miglior posizionamento modenese riguarda infatti la quantità di mostre ed esposizioni artistiche, che vedono il territorio al 22° posto. Pozione numero 24 invece per il numero di librerie ogni 100mila abitanti. 34ª posizione per il Teatro, solo 65ª per il cinema, ma 23ª per la spesa media negli spettacoli teatrali e cinematografici. Male invece il numero di concerti - Modena Park resta un unicum - che vedono Modena solo al 71° posto in Italia. Infine, nonostante la fervente attività di base, il numero non certo elevato di eventi sportivi colloca Modena in 63ª piazza.

Il metodo di analisi dei dati - La classifica finale delle 107 province è il risultato della media dei punteggi ottenuti dai diversi territori provinciali nei 12 indicatori presi in considerazione. I parametri presi in considerazione fotografano alcune performance registrate negli ultimi anni (ad esempio l'incremento della speranza di vita) oppure alcuni fenomeni socio-sanitari (come I emigrazione ospedaliera, il consumo di farmaci o la disponibilità di medici in rapporto alla popolazione) riferiti agli anni più recenti in base alle statistiche disponibili.Ii valori su base provinciale sono considerati positivi (il valore migliore è il più alto) o negativi (in testa il valore più basso) in base alla loro capacità di raccontare il benessere della popolazione o la qualità dei servizi. Così per ciascuna graduatoria sono stati attribuiti mille punti alla città con il valore migliore. Il punteggio scende, in funzione della distanza rispetto alla prima classificata, fino allo zero attribuito all'ultima posizione.