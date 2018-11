La solidarietà del Club Giardino, donati 85 kit sportivi all’A.S.D. Amatrice

“Oltre che rappresentare un aiuto prezioso per i nostri ragazzi, questo gesto riveste per noi un significato davvero importante, perché ci fa capire concretamente che, a tre anni di distanza, c’è chi, anche molto lontano, non ci ha dimenticato. E chiunque abbia vissuto la tragica esperienza del terremoto, sa cosa questo significhi: un patrimonio inestimabile”: è con queste commosse parole che Tito Capriccioli, Presidente dell’A.S.D. Amatrice ha commentato la donazione di 85 kit sportivi che, per un valore complessivo di circa settemila euro, gli sono stati consegnati sabato 3 novembre da una delegazione del Club Giardino di Carpi.

Il materiale – comprensivo di tuta di rappresentanza, maglietta, pantaloncini e calzettoni da allenamento, k-way, borsa, zainetto e 30 palloni - rappresenterà la dotazione per 85 giovani tra quelli della Scuola calcio, dai 6 ai 15 anni e della Juniores, dai 16 ai 18 anni.

Un gesto di tangibile solidarietà che inaugura un gemellaggio, quello tra il prestigioso Club emiliano e la realtà di uno dei paesi divenuti tristemente il simbolo del terremoto che ha così duramente colpito l’Italia centrale, che rappresenta un legame tra Emilia e Lazio, due territori che hanno entrambi vissuto le difficoltà e i travagli causati da un sisma.

Nata quasi per caso, l’dea di attivarsi per un gesto di aiuto alle popolazioni colpite dal terremoto risale al 27 agosto del 2016, quando, ad appena tre giorni dalle prime scosse, si svolse, al Club Giardino, una grigliata a cui parteciparono più di 300 persone: “A quel punto venne naturale pensare di raccogliere donazioni in favore di Amatrice – commentano i Soci del Comitato Estate che hanno organizzato l’evento – anche se inizialmente non avevamo ancora un obiettivo specifico, ma soltanto la voglia di dare, per quanto possibile, una mano, dato che, avendo a nostra volta subito analoghi travagli nel 2012, sapevamo bene cosa potessero stare passando in quelle ore gli abitanti del centro Italia”.

A seguito di questa prima iniziativa, nell’arco dei due anni successivi si sono svolti altri eventi a scopo benefico, organizzati dai Soci del Comitato Estate e, alla luce dei risultati conseguiti, anche la famiglia Marchi, socia del Club Giardino, ha deciso di devolvere all’A.S.D. Amatrice la somma raccolta nel 2018, in occasione del Memorial Robby Marchi, un torneo di calcio dedicato alla memoria del Socio del Club Roberto Marchi.

“Grazie all’impegno assolutamente volontario di tanti Soci – spiega il Presidente del Club Carlo Camocardi – abbiamo raggiunto un risultato straordinario, continuando sulla scia di quella sensibilità sociale che ha sempre caratterizzato il Club Giardino, dimostrando come iniziative di solidarietà possono andare di pari passo con svago e divertimento. Voglio ringraziare, a nome di tutto il Consiglio direttivo, quanti hanno dedicato passione, risorse e tempo a rendere possibile tutto questo.”

Consegnato il materiale, oltre a uno striscione, una targa e una maglia commemorative, il gemellaggio proseguirà in estate, quando, in occasione della terza edizione del ‘Memorial Robby Marchi’, i calciatori, giovani e adulti, dell’A.S.D. Amatrice verranno a Carpi per prendere parte al torneo.