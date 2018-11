Intelligenza artificiale “made in Modena” per la sicurezza dei grandi eventi

È un software 'smart' che legge, capisce e risponde, aiutando le aziende a prendere le decisioni migliori, alla velocità delle tecnologie di oggi, gestendo enorme archivi di dati. Si chiama Cogito e l'ha realizzato Expert system, software house modenese quotata in Borsa.

Un'occasione concreta di applicarlo nel campo dell'intelligenza artificiale, offrendo un vantaggio "alla collettività", è la partita di Champions di domani sera all'Olimpico tra Roma e Real Madrid. In ballo c'è un progetto, sviluppato in collaborazione con ministero dell'Interno, Polizia e dipartimento di Pubblica sicurezza, che si colloca all'interno di Letscrowd, l'attività promossa dalla Commissione europea alla quale partecipano forze dell'ordine, amministrazioni, imprese e centri di ricerca di otto Paesi, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza degli eventi pubblici in presenza di grandi folle.

In particolare, Expert System ha configurato un motore basato sulle potenzialità dell'intelligenza artificiale per passare al setaccio informazioni correlate alla partita presenti sul web, utilizzando parole chiave considerate rilevanti per le attività di intelligence. Così, spunta un vantaggio per tutti: "I corpi di sicurezza potranno identificare e raccogliere informazioni in modo automatico da siti e fonti social in inglese, spagnolo e italiano prima, durante e dopo la partita.

Quindi, in tempo reale, gli analisti saranno in grado di esaminare e ispezionare nel dettaglio tutti i contenuti raccolti ed elaborati attraverso il motore di analisi, per rilevare comportamenti potenzialmente pericolosi", spiegano da Expert, aggiungendo: "Un tool specifico per l'analisi dei testi permette di raccogliere informazioni puntuali e fornire agli analisti gli strumenti di cui hanno bisogno, per ottenere completa visibilità e comprensione del contesto a supporto del processo decisionale".

