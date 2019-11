Liu Jo entra nel CdA di Coin con una quota del 15% di azioni

Coin SpA, la più diffusa catena di department store in Italia, accoglie nella propria compagine societaria Marco Marchi, fondatore e presidente di Liu Jo SpA. L’imprenditore emiliano fa il suo ingresso nel Consiglio di Amministrazione di Coin SpA grazie ad un aumento di capitale che lo porta a detenere una quota pari al 15%. L’operazione intende valorizzare il lavoro svolto dalla cordata di imprenditori e dal management alla guida dell’azienda e, grazie ai nuovi mezzi finanziari e all’esperienza e visione di Marco Marchi, contribuirà ad accelerare il piano di rinnovamento e sviluppo dell’insegna attualmente in corso.

Coin ha ripreso infatti il sentiero della crescita e del riposizionamento con la recente trasformazione dell’importante store di Trieste in quello che è diventato il terzo Coin Excelsior, dopo l’apertura di Roma Cola di Rienzo e della shopping destination presso il CityLife Shopping District di Milano. Coin ha proseguito inoltre nel percorso di upgrading verso il segmento premium attraverso un’accurata ricerca di brand di tendenza da affiancare ai marchi più affermati, che ha già visto nuovi e importanti nomi sbarcare negli store del gruppo veneziano. Coin intende così offrire uno sguardo innovativo sul mondo della moda e del lifestyle contemporaneo per soddisfare le esigenze della clientela e dare vita ad una esperienza d’acquisto piacevole e raffinata.

«Un nuovo importante imprenditore italiano che crede nel progetto Coin, nella formula e nei piani di crescita del nostro retail brand -afferma Giorgio Rossi, presidente di Coin SpA- L’operazione conferma la bontà delle scelte strategiche attuate dagli imprenditori e dal management e siamo certi che Marco Marchi porterà il suo valido contributo all’accelerazione del processo di rinnovamento e sviluppo dell’insegna già in corso. Coin intende infatti essere un accurato selezionatore di brand italiani e internazionali di moda, beauty e home decoration e vuole confermare la sua capacità di distinguersi nel panorama del retail per la ricerca continua di un brand mix attuale e interessante, sempre in linea con i trend internazionali. Siamo certi che Marchi saprà portare nuova linfa per il raggiungimento dei nostri obiettivi».