"Col casco non ci casco", al PalaPanini un'iniziativa sulla sicurezza dei ciclisti

Centinaia di caschetti per promuovere l’uso del casco in bicicletta verranno distribuiti in regalo a tutti i bambini dai sei ai dieci anni che si recheranno giovedì 19 dicembre al Palapanini di Modena per assistere al match Leo Shoes Modena Volley Olympiakos, valida per la CEV CUP. Una grande serata di festa e di spettacolo che per l’occasione viene dedicata anche al tema della sicurezza su due ruote, per promuovere stili di vita sempre più sostenibili, con particolare attenzione ai più giovani. Oltre ai caschetti verranno distribuiti depliant con le indicazioni per una corretta circolazione sulle strade e tanti consigli utili per viaggiare sicuri.

L’iniziativa fa parte della campagna “Col casco non ci casco”, promossa dall’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale della Regione Emilia Romagna, per tutelare i ciclisti, gli utenti più deboli della strada, e proteggerli dal rischio di danni gravi in caso di incidente , a cominciare proprio dai più piccoli.