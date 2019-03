Mobilità elettrica, nove colonnine di ricarica a Sassuolo

Un nuovo passo in avanti verso una mobilità sostenibile ed una città che guarda al futuro. Inizierà nelle prossime settimane l’istallazione di nove nuove colonnine di ricarica elettrica per le auto ibride ed elettriche in città. Le nove colonne di ricarica saranno istallate da Enel attraverso un accordo raggiunto con l’Amministrazione comunale che non comporta alcuna spesa alle casse del comune: un’operazione totalmente a costo zero.

I possessori di auto elettriche o ibride potranno ricaricare la propria auto, le colonnine saranno dotate di prese a 22 kw/h che consentono una ricarica completa in un paio d’ore, scaricando l’apposita applicazione dal market del proprio telefonino o acquistando una scheda prepagata a scalare.

Le nuove istallazioni saranno sistemate nei parcheggi: parcheggio Unicredit, Sassuolo Due, piscina comunale, piazza Risorgimento, centro sportivo di San Michele, ex Villa Fiorita e via Legnago, oltre alla zona in cui a breve verrà inaugurato il nuovo centro sportivo del Sassuolo Calcio (zona Cà Marta) e verrà, infine, potenziata la colonnina già esistente in piazzale Avanzini.

Altre 4 colonnine verranno istallate in seguito in concomitanza con i lavori di urbanizzazione: due nella zona Cisa Cerdisa ed altrettante nel comparto Ancora a cura di Marca Corona.

“Una dei temi più importanti affrontati nella redazione del nuovo Piano della Mobilità Sostenibile, che è in giunto ormai alle fasi conclusive dell’approvazione – afferma l’Assessore all’Urbanistica del Comune di Sassuolo pasquale Del Neso - è il miglioramento della qualità dell’aria, che ovviamente va inquadrato entro ambiti territoriali di scala almeno sovra comunale, come il territorio del Distretto Ceramico, in quanto avrebbe poco senso se limitato al singolo Comune o addirittura al singolo quartiere. Siamo ben consapevoli che gli obiettivi del Piano potranno essere raggiunti soltanto se si costruiranno in parallelo modalità diverse per spostarsi, accompagnando i cittadini verso l’uso di mezzi alternativi all’auto privata ed innescando in tal modo meccanismi virtuosi. L’installazione delle colonnine elettriche va proprio in questa direzione”