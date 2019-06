Mobilità elettrica: via all’installazione di sei nuove colonnine a Formigine

Prenderanno via a partire da lunedì 24 giugno i lavori di installazione sul territorio comunale di Formigine delle sei nuove colonnine, tutte di ultima generazione, per la ricarica dei veicoli elettrici, ibridi e plug-in. Le infrastrutture, installate a cura della società Enel X a seguito di una convenzione con il Comune di Formigine, saranno posizionate in luoghi facilmente accessibili, limitrofi alle principali vie di comunicazione: piazza Caduti per la Libertà, il parcheggio di via Trento Trieste (accanto a piazza Italia), e nei parcheggi pubblici a Casinalbo (dietro l’edicola su via Giardini Nord), a Magreta (via Darwin, di fronte alle scuole elementari “Palmieri”) e Corlo (via Battezzate angolo via Corletto, accanto alle scuole “Don Mazzoni”), mentre a Colombaro sarà su via Sant’Antonio, in corrispondenza di piazza Giovanni Paolo II.

Cinque delle nuove colonnine avranno una potenza nominale da 44kW (2 porte dedicate alle auto da 22 kW l’una), mentre quella di Colombaro avrà una porta da 22 kW e una da 3 kW, quest’ultima dedicata agli scooter, così come le due già presenti presso la sede comunale e in via San Francesco, accanto al Castello.

“Il progetto – commenta il sindaco Maria Costi – pone ancora una volta l’accento sull’attenzione di questa amministrazione al tema della mobilità sostenibile, già affrontata con l’approvazione del PUMS (Piano Urbano Mobilità Sostenibile) a inizio 2019. Le vetture elettriche o ibride si stanno sempre di più diffondendo, e Formigine vuole farsi trovare pronta a questo cambiamento”.