Castelfranco Emilia, attive sei colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici

Installate sei colonnine a Castelfranco Emilia per la ricarica veloce dei mezzi elettrici, realizzate grazie a un finanziamento regionale per l'abbattimento degli impatti da estrazione di idrocarburi sul territorio. Le colonnine sono collocate in via Ripa inferiore lato Municipio, in piazza Esposito,

nel parcheggio della stazione dei treni, a Manzolino in via D'Annunzio, a Piumazzo in piazza Matteotti e a Gaggio in via Chiesa, di fronte alle scuole. Grande la soddisfazione del Vice-sindaco di Castelfranco Denis Bertoncelli per «questa importante novità che ci consente di fare un ulteriore e concreto passo in avanti nel cammino che abbiamo intrapreso anche nella tutela dell’ambiente. Sappiamo, e ahinoi gli sforamenti dei livelli delle pm10 degli ultimi giorni, in particolare in tutto il nord Italia, ce lo dimostrano ancora una volta e senza tema di smentita, quanto il tema sia attuale e prioritario, soprattutto per la tutela della salute, nostra e dei nostri figli. Queste colonnine sono a disposizione, gratuitamente, in vari punti del nostro territorio per tutti i cittadini in possesso di mezzi elettrici affinchè possano parcheggiare e ricaricare comodamente i proprio veicoli».