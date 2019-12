Torna la Family Card comunale, sconti nei supermercati Coop e Conad

Torna la Family Card, il progetto del Comune di Modena, pensato insieme alla grande distribuzione, con il contributo di Banca Popolare dell’Emilia Romagna, per sostenere le famiglie numerose e i nuclei in difficoltà a causa di perdita del lavoro.

La Giunta ha infatti approvato il nuovo Protocollo d’intesa, con validità triennale, tra il Comune di Modena ed i soggetti della grande distribuzione che hanno aderito, cioè Coop Alleanza 3.0 e Conad Nord Ovest. Oltre ad aderire al progetto, che ha l'obiettivo di consentire alle famiglie di far parte di una rete di opportunità e agevolazioni, i firmatari si sono anche impegnati a istituire un Tavolo Tecnico come sede di confronto per scambiare informazioni, valutare l’efficacia dello strumento e concertare gli interventi.

La Family Card consente di ottenere sconti presso tutti i punti vendita di Coop e Conad presenti nel territorio comunale. Le agevolazioni sono rivolte ai nuclei familiari residenti nel Comune di Modena, con tre o più figli con meno di 26 anni, che abbiano un valore dell’indicatore Isee fino a 15 mila euro. Inoltre, nei supermercati Conad, ipermercato Conad e PetStore Conad lo sconto è previsto anche per le famiglie con almeno un figlio minore, in cui un genitore sia disoccupato, in cassa integrazione o in mobilità; anche in questo caso il limite massimo Isee richiesto è 15mila euro.

Nei punti Coop le famiglie beneficiarie in possesso di carta Socio Coop potranno usufruire di sconti del 10% su una spesa settimanale di massimo 50 euro. Nei punti Conad gli sconti del 10% sono applicabili ai possessori di Carta Insieme fino a 350 euro di spesa mensile.

Il Progetto è nato, già da diversi anni, come sostegno e valorizzazione della genitorialità e anche in un'ottica di contrasto degli effetti della crisi economica, di riduzione dello spreco e di diffusione di buone pratiche per un consumo consapevole e sostenibile.

Per informazioni su come richiedere la Family Card ci si può rivolgere ai punti della grande distribuzione che aderiscono, ai Poli sociali territoriali e al Centro per le Famiglie del Settore Servizi Sociali, che funziona quale punto di raccordo per tutte le opportunità e agevolazioni che riguardano le famiglie (Centro per le famiglie, piazzale Redecocca 1, tel. 059 2033614, centro.famiglie@comune.modena. it).