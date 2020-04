34 anni fa il disastro di Chernobyl, fiori alla stele di Formigine

Oggi, domenica 26 aprile, ricorre il 34° anniversario del più grave disastro nucleare della storia dell’uomo. Il disastro di Chernobyl ha segnato per sempre la vita di milioni di persone e cambiato la storia delle politiche energetiche mondiali e per questo è assolutamente doveroso ricordare il più grave disastro nucleare della storia dell’uomo e rilanciare il progetto di solidarietà che ha permesso ad oltre 450 bambini, che vivono nelle zone contaminate della Bielorussia, di poter usufruire di un periodo di risanamento e visite mediche nel nostro territorio con il coinvolgimento di oltre 230 famiglie dell’Associazione Chernobyl di Maranello, Fiorano, Formigine.

E’ grazie a questo ponte di solidarietà che ha coinvolto migliaia di famiglie italiane, che in questi anni è stato possibile non dimenticare una tragedia che ha segnato per sempre un enorme territorio e che costringe due milioni di persone a vivere in una situazione di rischio sanitario, in particolare per la salute dei bambini; questa situazione di rischio sanitario è stata aggravata dai recenti incendi delle foreste nella zona di esclusione che hanno provocato un aumento molto significativo della radioattività presente in quel territorio.

Anche se la pandemia di coronavirus sta mettendo in grave difficoltà il nostro progetto di accoglienza con la grande incertezza sulla possibilità di poter accogliere i 20 bambini bielorussi che dovrebbero arrivare a Luglio, l’Associazione Chernobyl ha voluto ricordare questo anniversario portando i fiori sulla stele collocata nel Parco di Corlodi Formigine, intitolato ai “Bambini di Chernobyl”.

L'Associazione ringrazia il Sindaco di Formigine Maria Costi per aver concesso una piccola deroga al divieto di ingresso nei parchi comunali per permettere questa brevissima cerimonia svolta nel più rigoroso rispetto delle condizioni di sicurezza.