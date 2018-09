Completamento della ciclabile in via Emilia Est, riparte il cantiere

Sono stati infatti consegnati oggi, martedì 18 settembre, dal Comune all’impresa aggiudicataria i lavori di ristrutturazione della sede stradale nel tratto tra via Crespellani e via del Pozzo, che permetteranno di collegare il percorso ciclabile presente sul lato nord da via Caduti in Guerra-Ciro Menotti fino a via Crespellani con quello esistente sul lato sud da via del Pozzo fino alla tangenziale. L’intervento anticipa quelli relativi a via Emilia est dal ponte ciclopedonale sulla tangenziale a via Scartazza, di cui la Giunta ha recentemente approvato i progetti esecutivi, che saranno realizzati nei prossimi mesi e consentiranno di completare la ciclovia di collegamento tra il centro cittadino e la prima periferia, le aree industriali e le frazioni verso Castelfranco, coerentemente con il Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) in corso di definizione.

Nel tratto tra via Crespellani e via del Pozzo, i lavori, per un importo di 350 mila euro, partiranno nei prossimi giorni in seguito alle attività di accantieramento e avranno una durata complessiva di circa 6 mesi. Il progetto prevede la ridefinizione degli ambiti della sezione stradale tra mobilità ciclopedonale, veicolare e di trasporto pubblico. Verranno infatti realizzati su entrambi i lati i marciapiedi mancanti o attualmente inadeguati per una larghezza pari a 1,5 metri, il tratto ciclabile in sede propria di 2,5 metri sul lato nord fino all’incrocio con via del Pozzo e le piazzole di attesa e le aiuole di delimitazione degli stalli di sosta. Verranno inoltre adeguati la rete di raccolta delle acque meteoriche e gli impianti semaforici, sarà rinnovata l’illuminazione pubblica a cura di Hera Luce e verrà risistemato l’arredo urbano della zona (portabici e dissuasori).

L’intervento prenderà avvio da via del Pozzo con la contestuale realizzazione della nuova fermata dei filobus in direzione centro e comporterà una riduzione della carreggiata che consentirà comunque la circolazione a tutti i mezzi, compresa la linea filoviaria. Per garantire la sicurezza degli operatori e del pubblico passaggio in alcune fasi delle lavorazioni previste la circolazione veicolare potrà svolgersi a senso unico alternato. Così come per gli altri interventi su via Emilia est, verranno attivati tutti gli accorgimenti necessari (come l’utilizzo di mezzi a capacità ridotta) per garantire la distanza di sicurezza dalla linea filoviaria che rimarrà in funzione, e l’accessibilità alle attività presenti sul tratto interessato dai lavori.