Comune di Sassuolo, un’asta pubblica per due autoveicoli

Il Comune di Sassuolo ha indetto un'asta pubblica per la vendita di 2 autoveicoli, in due lotti, di proprietà del Comune.

Si tratta di una “Autocarro Renault Kangoo”, immatricolato nel marzo 2002 con 112.849 km, base d’asta € 200; e di un “Autocarro Renault Trucks”, immatricolato nel marzo 2006 con 84.300 km, base d’asta € 9.000.

Gli autoveicoli sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto, uso e conservazione, in cui si trovano.

Come partecipare all’asta

Per partecipare all’asta è necessario effettuare un sopralluogo di presa visione.

Il concorrente interessato all'aggiudicazione dell’ asta pubblica deve trasmettere, a mezzo posta, con raccomandata o posta celere, o a mezzo di agenzia autorizzata al recapito o a mano, entro il termine perentorio delle ore 12 di giovedì 22 Agosto, l’offerta indirizzata all’Ufficio Protocollo del Comune in un plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura riportante l’indicazione del mittente e la dicitura "Non aprire - contiene documenti e offerte relative all'asta pubblica avente ad oggetto l'alienazione di veicoli di proprietà comunale".

L'asta sarà aggiudicata con Il metodo delle offerte segrete, avverrà fuori campo applicazione I.V.A. e sarà aggiudicata per lotti separati al concorrente o ai concorrenti che avranno presentato per ciascuno di essi l'offerta migliore per l'Ente ossia l'offerta economica più alta.

In caso di offerte uguali ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924, si procederà, nel corso della medesima seduta di gara, come segue: se i concorrenti che hanno presentato offerte identiche saranno tutti presenti alla seduta, gli stessi saranno invitati a rilanciare ossia a presentare offerte migliorative segrete, fino a che un'unica offerta risulti migliore delle altre; se i concorrenti che hanno presentato offerte identiche o anche solo uno di essi non saranno presenti alla seduta oppure non presenteranno offerte migliorative rispetto a quella già formulata, l'asta sarà aggiudicata mediante sorteggio.

L'asta si svolgerà in seduta pubblica alle ore 10 di venerdì 23 Agosto presso la sala Capi gruppo del Comune di Sassuolo, sita In Sassuolo, via Fenuzzi 5.

Il bando, con i relativi allegati, è scaricabile dal sito internet del Comune di Sassuolo, nella sezione “Amministrazione Trasparente”- Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura.