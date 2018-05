Sassuolo, il Comune cerca rilevatori per le indagini Istat

Il Comune di Sassuolo ha pubblicato un avviso pubblico per la formazione di un elenco, di validità quadriennale, di soggetti disponibili ad effettuare attività di rilevazione per il censimento permanente della popolazione ed altre indagini statistiche campionarie per conto dell’Istat.

La collaborazione tra rilevatore e Comune sarà svolta tramite un affidamento di incarico occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione e non comporterà in nessun caso l’instaurazione di un rapporto di impiego con il Comune.

La graduatoria sarà utilizzata, prima di tutto, dal Comune di Sassuolo per la nomina dei rilevatori da assegnare al Censimento Permanente della Popolazione che sarà effettuato nell’ultimo quadrimestre di quest’anno. E’ prevista, inoltre, la possibilità che i Comuni facenti parte dell’Unione del Distretto Ceramico, accedano alla medesima graduatoria per incarichi della stessa tipologia. In ogni caso, l’accettazione/rinuncia dell’incarico presso altro Comune, non influirà sulla posizione acquisita in graduatoria che il Comune di Sassuolo attiverà secondo necessità e con i criteri stabiliti nell’avviso.

L’avviso ed il modello di domanda sono disponibili anche sul sito istituzionale del Comune di Sassuolo a questo indirizzo: https://www.comune.sassuolo.mo.it/aree-tematiche/anagrafe-e-documenti. La scadenza è stata fissata per il 15 giugno 2018.