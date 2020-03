Comuni Area Nord: si intensificano i controlli delle forze dell’ordine

Saranno intensificati i controlli da parte di polizia locale e forze dell’ordine nei nove Comuni dell’Area Nord: Camposanto, Cavezzo, Concordia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola San Felice, San Possidonio e San Prospero.

Il provvedimento è stato preso con l’intento di sanzionare le violazioni alle disposizioni per il contenimento del coronavirus. Verifiche più severe infatti verranno svolte anche nei parchi cittadini e nelle ciclabili.

Intanto la polizia locale dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord ha effettuato, nel periodo che va dall’11 al 17 marzo, 1.702 controlli in pubblici esercizi come bar e ristoranti, esercizi commerciali e medie e grandi strutture di vendita. Sono invece 1.664 le verifiche sono state svolte in parchi e aree verdi, mentre sono stati controllati 170 veicoli e 229 persone che sono state anche identificate. Per un totale di 15 reati riscontrati per la violazione alle disposizioni per il contenimento del coronavirus.

“Aumenteremo la vigilanza e i controlli sul territorio – spiega Michele Goldoni assessore a Polizia locale e Protezione civile dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord e sindaco di San Felice – per punire tutte le violazioni alle disposizioni per contenere l’epidemia di Covid-19. L’invito che come sindaci dell’Area Nord rivolgiamo ai cittadini è quello di stare in casa. Viviamo un periodo di grandissima difficoltà: ci sarà tempo per le passeggiate all’aria aperta, gli incontri con gli amici, le serate in compagnia, ma questo non è quel tempo. Adesso, per il bene di tutti, dobbiamo restare in casa. Il nostro invito si aggiunge a quello del commissario ad acta della Regione Emilia- Romagna Sergio Venturi. Invitiamo inoltre i nostri cittadini a lavarsi spesso e in modo accurato le mani, igienizzare le superfici ed evitare gli assembramenti”

Inoltre, avvisano le forze dell’ordine, chi verrà trovato a giocare con le slot machines presso tabaccherie o altri esercizi commerciali sarà denunciato all’Autorità giudiziaria per violazione dell’articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 8 marzo per il reato previsto e punito dall’articolo 650 del codice penale in quanto tale uscita/permanenza fuori casa non può costituire “situazione di necessità”.

