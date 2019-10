Comuni Ricicloni Emilia-Romagna: Risultati straordinari per la bassa modenese

A Guastalla l’Ecoforum Emilia-Romagna è andata in scena la dodicesima edizione di “Comuni Ricicloni dell’Emilia-Romagna”, edizione regionale della storica iniziativa nazionale, che premia i migliori risultati conseguiti dalle amministrazioni comunali in tema di gestione dei rifiuti urbani nel corso del 2018.

I dati presentati dall’associazione mostrano prestazioni strabilianti per i Comuni più virtuosi, tutti sopra l’80% di Raccolta differenziata nelle prime posizioni, e pochissimi rifiuti da smaltire a fine anno.

Tra i territori più avanzati si conferma la bassa modenese che con il gestore AIMAG ha avviato già dal 2015 il modello di raccolta domiciliare per i propri comuni, oggi tutti a tariffa puntuale, e con un risultato medio oltre l’85% di RD.

I risultati più importanti si registrano nei centri di medio-piccole dimensioni, mentre faticano maggiormente le amministrazioni delle grandi città per la maggiore complessità urbana e sociale, ma anche per un po’ di pigrizia.

Tra i Comuni sotto i 5000 abitanti, i premiati sono stati San Possidonio (MO) che si aggiudica il premio per la maggior percentuale di raccolta differenziata (90,6%). Mezzani (PR) invece è il primo Comune per minor quantitativo pro capite di rifiuti avviati a smaltimento (51,3 kg/ab/anno) e secondo per la percentuale di raccolta differenziata (90,5%). Bastiglia (MO) si aggiudica la seconda posizione nella classifica dei comuni con minori smaltimenti (51,8 kg/ab/anno). Al Comune di Sant’Agata Feltria (RN) va la menzione speciale “Comune di Montagna” che premia il miglior risultato di raccolta differenziata nei territori montani.

Nella categoria dei Comuni tra 5000 e 25000 abitanti, si aggiudica il primo posto per i minori quantitativi a smaltimento (41,7 kg/ab/anno) ed il maggior aumento di raccolta differenziata rispetto all’anno precedente (+40,7%) il Comune di San Prospero (MO). A Poviglio (RE) va il premio per la maggior percentuale di raccolta differenziata (90,8%). San Felice sul Panaro (MO) si aggiudica infine il premio come secondo miglior Comune per quantitativi a smaltimento (50,5 kg/ab/anno) e percentuale di raccolta differenziata (90,5%).

La menzione speciale Eurosintex sui modelli di raccolta e sull’introduzione della tariffa puntuale va invece al Comune di Spilamberto (MO).

Tra i premiati nella categoria dei Comuni sopra i 25.000 abitanti troviamo per il terzo anno Carpi (MO) che registra il minor quantitativo di rifiuti totali smaltiti (69,3 kg/ab) e la seconda maggior percentuale di raccolta differenziata (84,3%). Castelfranco Emilia (MO) invece viene premiato per la maggior percentuale di raccolta differenziata (84,3%) e per il secondo miglio risultato per i quantitativi di rifiuti a smaltimento che si fermano a 71,7 kg/ab/anno.

“Le prestazioni delle amministrazioni comunali premiate oggi – sottolinea Legambiente – confermano i continui passi avanti nella corretta gestione dei rifiuti in Emilia-Romagna: sono infatti 84 i Comuni sopra il 75% di Raccolta differenziata. Se si guarda invece al rifiuto indifferenziato, ben 89 comuni smaltiscono meno di 150 kg/abitante all’anno, cioè raggiungono e sorpassano gli obiettivi del Piano Rifiuti al 2020.”