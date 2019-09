Concordato in bianco per Pessina Costruzioni, fermi i lavori al Sigonio

Pessina Costruzioni, importante azienda edile del panorama italiano, ha presentato al Tribunale di Milano una richiesta di Concordato preventivo “in bianco”, cui è stata ammessa a fine agosto. Un segnale preoccupante che è coinciso con il rallentamento di molti catieri in tutta la penisola, dove Pessina vanta oltre 800 milioni di valore di appalti. Tra questi anche i 9 milioni della ristrutturazione del Liceo Sigonio.

Sul tema è intervenuta la Lega di Modena, con l'attivista Fabrizio Cavani: "Da metà estate nella zona di Via Saragozza non si vede nessuno al lavoro nel cantiere che dovrebbe concludersi entro febbraio prossimo. Il tribunale ha di sicuro ammesso alla continuità alcuni grossi cantieri ed ospedali, ma non è chiaro cosa stia succedendo per il cantiere modenese. Di certo c’è che con la fine delle ferie estive, di fatto, nessuno ha più visto aprirsi il portone di via Saragozza".

Il Carroccio attacca: "Un dettaglio per qualcuno, ma l’ennesima agonia per una scuola che nel 2006 la giunta Pighi decise scelleratamente di mettere in vendita e, di fronte al fatto che nessun compratore si era mai fatto avanti, nel 2014 il neosindaco Muzzarelli decise (fortunatamente) di ristrutturare, rimangiandosi le dichiarazioni di pochi mesi prima. Durante la visita al cantiere di un anno fa, Muzzarelli dichiarava che a Modena le cose “accadono”; quindi, cosa sta accadendo ora? Quale sarà il destino del cantiere? In teoria il grosso dei lavori dovrebbe essere ultimato, essendo avvenuto lo stop a soli 6 mesi dalla prevista consegna. La Famiglia Pessina, che peraltro è proprietaria dell’80% de L’Unità, potrà avere un occhio di riguardo per questo piccolo (per loro) ma importantissimo (per Modena) pezzo di città?".