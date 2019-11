Concorso Ausl a Modena, oltre 4.000 candidati per 17 posti

Martedì 12 novembre si svolgeranno la prova scritta e la prova pratica del concorso pubblico da Assistente Amministrativo (Cat. C), bandito per 17 posti in forma congiunta dalle aziende sanitarie dell’Area Vasta Emilia Nord (AVEN): Azienda USL di Modena e Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, Azienda USL di Piacenza, Azienda USL di Reggio Emilia, Azienda Usl e Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma, che vede la partecipazione di oltre 4.000 candidati provenienti da tutta Italia. Per questo motivo le prove scritta e pratica si svolgeranno nei locali della Fiera di Modena, a partire dalle 9 di mattina. La graduatoria servirà per coprire le esigenze dell’Area Vasta.

Il concorso consentirà di potenziare ulteriormente le strutture amministrative e quelle di diretto contatto con i cittadini e, di conseguenza, migliorare i servizi.

La gestione organizzativa della selezione è in capo al Servizio Unico Amministrazione del Personale delle Aziende sanitarie modenesi. Visto l’elevato numero di candidati, il personale delle due Aziende sarà impegnato nel funzionamento della macchina concorsuale con possibili ricadute sugli orari di apertura di alcuni servizi al pubblico.

AUSL e AOU si sono attivate per tempo per limitare i disagi nei confronti dell’utenza soprattutto per quanto riguarda gli sportelli polifunzionali del Policlinico di Modena e dell’Ospedale di Baggiovara (CIP, Casse, QUI Facile, CUP) che hanno un impatto più immediato e che, pur con una dotazione di personale ridotta, non saranno interessati da sostanziali diminuzioni di orari:

Al Policlinico di Modena, gli sportelli rimarranno aperti negli orari consueti, dalle 7:30 alle 17.00, pur con una riduzione di operatori che comporterà l’apertura di un numero minore di sportelli.

dalle 7:30 alle 17.00, pur con una riduzione di operatori che comporterà l’apertura di un numero minore di sportelli. All’Ospedale Civile di Baggiovara gli orari di apertura varieranno : per gli sportelli dalle 14.30 alle 18.00; per il CIP telefonico dalle 14.30 alle 16.30.

: per gli sportelli dalle 14.30 alle 18.00; per il CIP telefonico dalle 14.30 alle 16.30. Il Punto unico di prenotazione e assistenza di base AUSL (CUP) di via del Pozzo rimarrà aperto negli orari consueti, dalle 8.00 alle 13.00, anch’esso con una riduzione di operatori e l’apertura di un numero inferiore di sportelli

Le Aziende sono impegnate a ridurre al minimo i disagi per l’utenza relativi all’eventuale aumento dei tempi di attesa; si consiglia, dove possibile, di effettuare le operazioni allo sportello in una giornata diversa o di rivolgersi alle altre modalità di accesso ai servizi, se presenti (ad esempio sito web e farmacie).

Non si esclude, infine, un possibile impatto sulla viabilità e sui mezzi pubblici provenienti o diretti alla Zona Fiera.