La Fondazione pubblica il bando del concorso "Davanti a Villa Emma"

La Fondazione Villa Emma, in collaborazione con il Comune di Nonantola, ha pubblicato il bando di Concorso “Davanti a Villa Emma”, rivolto alla progettazione di un luogo per la memoria dedicato alla vicenda dei ragazzi ebrei accolti e salvati a Nonantola tra il 1942 e il 1943. La chiusura delle iscrizioni, e contestuale invio degli elaborati e della documentazione amministrativa per il 1° Grado, è prevista entro le ore 12.00 del 28 agosto 2018

Il concorso intende valorizzare l’area detta Prato Galli, posta di fronte a Villa Emma, a Nonantola. Il sito - oggi di proprietà della Fondazione Villa Emma - si trova in una posizione cruciale e di alto valore simbolico: infatti, da un lato guarda il luogo che durante la guerra fu principale teatro della vicenda; dall’altro rappresenta (e costituiva, quando i giovani esuli vi soggiornarono) un punto di transito e di incontro tra la Villa e il paese, tra la comunità stanziale e quella dei perseguitati venuti da lontano.

Il progetto intende muoversi nella prospettiva della costruzione di un racconto pubblico - in cui agiranno variabili architettoniche, artistiche, storiche e memoriali - che sappia far tesoro delle ricerche storiche e del ricco patrimonio documentale dal quale possiamo attingere. Il bando è consultabile alla pagina www.concorsiawn.it/villaemma/home e sul sito dedicato, curato dalla Fondazione Villa Emma, www.davantiavillaemma.org, che contiene anche una ricca documentazione di materiali.

