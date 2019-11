Concordia, in congedo dopo 21 anni il comandante della stazione Carabinieri

Lascia in queste ore il proprio incarico, dopo ben 21 anni, il comandante della stazione di Concordia, luogotenente Armando Corsetti. Oltre ad essere divenuto punto di riferimento per il territorio, Corsetti è stato protagonista della tragica vicenda del terremoto emiliano, guadagnandosi tra l'altro la medaglia Mauriziana e la medaglia di bronzo al merito della Croce Rossa per le operazioni di soccorso, cui si è aggiunto nel 2013 l'Encomio del sindaco di concordia.

Lo scorso anno Corsetti ha ottenuto l'Encomio del comandante della Legione Carabinieri dell'Emilia-Romagna per un'operazione che vide l'arresto di 5 persone la denuncia di altre 92 per una grossa truffa ai danni dell'Inps.

Ieri Corsetti si è congedato e ha incontrato il Comandante Provinciale Marco Pucciatti che lo ha salutato e ringrazito, consgnandogli anche una lettera del Comanante della Legione.