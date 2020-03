Campogalliano, attivo il numero per la consegna dei farmaci a domicilio

Il Comune di Campogalliano sarà attivo da giovedì 12 marzo, dalle ore 8 alle ore 20, il numero unico 0594728738 per richiedere la consegna farmaci a domicilio. Il servizio è destinato a tutti i cittadini domiciliati all'interno dei comuni dell'Unione delle Terre d'Argine che abbiano limitata mobilità o che per necessità non riescano a provvedere autonomamente all'acquisto di farmaci. Il centralino organizzerà la consegna a Campogalliano attraverso i volontari della Croce Rossa secondo le modalità concordate telefonicamente.

"Un servizio indispensabile in questo momento - dichiara Luisa Zaccarelli assessore con delega ai Servizi sociali e sanitari - che permette il coordinamento all'interno dell'Unione, lasciando la parte operativa ai volontari del nostro territorio. Non escludiamo di estendere anche a Campogalliano il servizio di spesa a domicilio grazie anche all'aiuto dei giovani".

Il servizio, attivo solo su chiamata dei cittadini, prevede il pagamento dei farmaci solo al momento della consegna, attraverso modalità che rispettino le misure igienico-sanitarie in vigore. Si raccomanda dunque di non pagare in anticipo a meno di specifici accordi con gli operatori del numero unico. I volontari della Croce Rossa si identificheranno in modo chiaro.